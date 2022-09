Putin proglasio aneksiju: Te regije su sada Rusija i to zauvijek

“Znate da su u Donjecku, Zaporižju, Hersonu i Luhansku održani referendumi. Glasovi su prebrojani i ljudi su definitivno odlučili, bez ikakve sumnje. Danas ćemo potpisati sporazume o pripojenju. To je volja milijuna ljudi, Rusija sad ima četiri nove regije”, rekao je Putin u svom govoru proglašavajući aneksiju nad ove četiri oblasti.

“To je njihovo pravo koje se nalazi i u povelji UN-a”, rekao je Putin.

Putin je potom nahvalio “sve heroje koji su poginuli u specijalnoj vojnoj operaciji”.

“To su heroji velike Rusije. Odajmo im počast minutom šutnje”, rekao je Putin.

“Sovjetski savez više ne postoji, to je povijest i to Rusiji više ne treba. Ali to nema ni veze, jer milijuni ljudi povezani su s Rusijom i vraćaju se svojoj istinskoj povijesnoj domovini. Niz godina ljude u Donbasu su ubijali, mučili. Kod njih su htjeli izazvati mržnju prema Rusiji, zastrašivali su ih. No, ljudi Donbasa, Hersona i Zaporižja su odlučili. Oni sada postaju naši državljani i to zauvijek”, rekao je Putin.

“Branit ćemo te regije svim oružjem koje nam je na raspolaganju. Ponovo ćemo ih izgraditi i podići razinu sigurnosti, narod će osjećati podršku cijele Rusije, naše velike domovine”, dodao je Putin.

Naveo je da Zapad želi uništiti Rusiju, zemlju punu prirodnih bogatstava.

“Zapad želi uspostaviti novi svjetski poredak i opljačkati cijeli svijet. Zato su tako agresivni protiv naše neovisne države”, rekao je Putin, piše Index.

