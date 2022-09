Drama u Njujorku: Pogledajte kako je kran pao na automobil, djevojka preživjela

Djevojka iz Njujorka čudom je uspjela da se izvuče kada se kran srušio i smrskao njen automobil dok je čekala na raskrsnici.

Danijel Kruz (Danielle Cruz, 22) zadobila je samo lakše povrede kada je kran, pričvršćen za kamion, udario u njen automobil u Bronksu.

Studentica lokalnog koledža koja se u tom trenutku vozila na predavanje u to vrijeme rekla je da je prvo vidjela kran kako ruši stub rasvjete i očekivala da bi mogao da udari u njeno vozilo.

– Dešavalo se sporo i brzo u isto vrijeme – rekla je Danijel za ABC7 News. prenosi “Avaz“.

Ta stvar se srušila na moj auto i “uronila” u vjetrobransko staklo, cijeli gornji dio mog auta… a također me je i udarila u glavu – dodala je.

Danijel je rekla da bi bila mrtva da je zaustavila svoj auto samo par centimetara naprijed.

Ona je u početku bila zaglavljena u svom smrvljenom automobilu, ali je uspjela da izađe zahvaljujući strancima koji su požurili da pomognu. prneosi “Avaz“.

Kako se navodi, dizalica se polomila iz kamiona dok je podizala materijal na gradilištu za stambenu zgradu od 11 spratova. Nije jasno šta je izazvalo pucanje dizalice.

Lokalna vatrogasna služba evakuirala je 29 građevinskih radnika sa lokacije, javio je New York Daily News.

Za lokaciju je izdat nalog za djelimično zaustavljanje rada nakon što je inspekcija otkrila nekoliko povreda bezbjednosti, prenio je ABC7.

A boom truck toppled onto a Bronx street Tuesday morning, crushing a car and injuring one person, officials said. The heavy machinery landed on top of a car, officials said. Danielle Cruz, 22, was in the car when the truck toppled, and luckily only sustained a minor lip injury. pic.twitter.com/4CSNYuxLZi

— PIX11 News (@PIX11News) September 21, 2022