Ukrajinci ismijavaju Rusija: “Ovo je druga armija svijeta? Nevjerovatno”

Video je objavljen na Twitteru, a navodno je, kako se na njemu tvrdi, nastao u ukrajinskom gradu Izjumu koji su ukrajinci ponovo zauzeli. Tom prilikom su snimali položaje koje je ruska vojska ostavila.

Na snimku se, međutim, vidi prilično neuredna prostorija u kojoj je sve razbacano, što je ukrajinske vojnike natjeralo da iznesu niz komentara. prneosi “N1“.

“Urednost nije najbolja vrlina ruske vojske”, napisali su u objavi.

“Osmi septembar bio je posljednji dan kad su Rusi bili ovdje. Brzo su pobjegli. Ovdje su živjeli, jeli, sr*li… Druga vojska svijeta. Nevjerovatno”, kaže se na snimku, prenos Index.

Neatness is not the best virtue of the russian military.

***

But like the ancient Sumerians, they stick to their calendar.

08.09.22 – their last day in Izyum, for some of them the last day of their lives. pic.twitter.com/StomxARc2i

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 22, 2022