Prosvjedi i masovna hapšenja diljem Rusije, Putin spremio klopku za one koji žele izbjeći vojsku: ‘Nazovite ovaj broj…‘

Neovisni ruski portal Meduza, kojem je rad u Rusiji zabranjen pa objavljuje vijesti iz egzila, na svojim mrežnim stranicama piše kako su se u nekim ruskim gradovima ljudi počeli okupljati na antiratnim prosvjedima. Guardian javlja kako je uhićeno najmanje 500 osoba.

Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio mobilizaciju oko 300.000 ljudi za odlazak u rat, kako je rekao, “ne samo pritiv ukrajinskih neonacističkih formacija već i protiv čitavog Zapada”, ljudi iz najsiromašnijih krajeva Rusije na koje se mobilizacija prvenstveno i odnosi, odlučili su izaći na ulice i izraziti svoje neslaganje s ovakvom odlukom Kremlja.

Ljudi prosvjeduju diljem Sibira, no prosvjednici se okupljaju i u gravnom ruskom gradu Moskvi i skandiraju: ‘Ne ratu‘ i ‘Život za našu djecu.‘

Policija brutalno uhićuje prosvjednike, a na ulice su poslane i interventne postrojbe koje odvode prosvjednike prije nego ih se uspije okupiti veći broj.

Portal Meduza objavio je popis svih gradova u kojima se prosvjedi održavaju te broj okupljenih i uhićenih prosvjednika.

U gradu Bernaulu se okupilo nekoliko desetaka ljudi, a broj uhićenih zasad nije poznat.

U Tomsku se okupilo više od stotinu ljudi, a uhićenih je 35. prneosi Jutarnji

Stary Arbat in central Moscow right now. A few hundred people mostly just standing around. Isolated chants of “No to war!” Police randomly picking people up, pretty roughly pic.twitter.com/XptsrcRzoG

— max seddon (@maxseddon) September 21, 2022