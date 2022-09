Snimci snažnog zemljotresa: Zgrade porušene, voz se ljulja

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci koji svjedoče jačini zemljotresa. Na jednom od snimaka vidi se kako se voz ljulja lijevo – desno, dok se ljudi nalaze na stanici i snimaju ovaj nevjerovatan prizor.

Za sada nema zvaničnih podataka o materijalnoj šteti i žrtvama, ali sudeći prema snimcima, brojne zgrade su srušene.

Vlasti u Japanu su zbog ovog zemljotresa izdale upozorenje na cunami, piše Hayat.



Pogledajte snimke:

A residential building with a 7-Eleven store collapsed in #Hualien county, #Taiwan , and 4 people were trapped, according to CNA. pic.twitter.com/L4GrEmIQsD

A #tsunami advisory has been issued for the #Miyakojima and #Yaeyama regions in southern #Japan after a magnitude 7.2 earthquake occurred near #Taiwan on Sunday afternoon.#EarthQuake pic.twitter.com/F2fXNCjAu3

— Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) September 18, 2022