LJUDI UDAVLJENI U AUTOMOBILIMA, ULICE POSTALE RIJEČNA KORITA: Apokaliptične scene nevremena – potopljena čitava naselja (VIDEO)

Meteo služba nije uopšte predvidela takvu kišu, a zemlja je bila suva zbog velike suše i nije uspela da apsorbuje pravu bombu vode – palo je 420 milimetara kiše u dva do tri sata! Poplavljeni su stanovi, kuće, radnje, sve što je do visine prvog sprata, ulicama su tekle visoke nabujale reke, neke od žrtava su se nalazile u autu i povučene bujicama vode i blatom nastradale.Gradonačelnik mesta Kantiano je zapomagao ne izlazite iz kuća, popenjite se na više spratove iako je voda u nekim mestima stigla i do prvoga ili čak do drugog. Civilna zaštita zbog mraka nije mogla da spašava sve ugožene u raznim mestima.

Najviše nastradalih je u mestu Ostra, jedna osoba se spasila tako što se popela na drvo koje blato i bujica nisu srušili. Od rane zone radi Civilna zaštita, stigli su i helikopteri, vatrogasci spašavaju ljude iz kuća. U mestu Seniđalija reka je preplavila ogroman deo teritorije. Ima zona koje su i dalje izolovane, došlo je i do obrušavanja terena, pa je još nepristupačno dok se ne raščisti.Prekinit je saobraćaj između mnogih mesta, padalo je drveće. Nema struje i telefona u mnogim mestima, danas su zatvorene sve škole. Stigli su u pomoć doborovljci i karabinijeri i u pomoć iz drugih mesta, solidarnost je u Italiji u ovakvim vanrednim situacijama uvek je na visokom nivou,piše Srbijadanas

Facebook komentari