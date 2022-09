SVI SE PITAJU GDJE SU KAMILINA DJECA IZ PRVOG BRAKA: Evo šta rade i čim se bave danas

Mnogi se sada – više nego ranije, pitaju šta se desilo sa njenom djecom iz prethodnog braka.

Kamila je majka dvoje djece, Toma Parkera Boulsa (47) i Laure Lopes (44) koje je dobila sa bivšim mužem Endrjuom Parkerom Boulsom. Njen prvi brak trajao je od 1973. do 1995. godine.

Za kralja Čarlsa III u to vrijeme princa od Velsa, udala se 2005. godine, a njena djeca prisustvovala su ceremoniji.

Prije nego što je preminula, kraljica Elizabeta je objavila da želi da Kamila postane kraljica supruga, bilo je to u junu ove godine na Proslavi njenog platinastog jubileja u Velikoj Britaniji.

„Kada moj sin Čarls postane kralj, znam da ćete njemu i njegovoj ženi Kamili pružiti istu podršku koju ste dali meni,i moja je iskrena želja da, kada to vrijeme dođe, Kamila bude priznata kao kraljica supruga jer će tako nastaviti svoju lojalnu službu“, saopštila je Elizabeta II.

Iako je Kamila članica kraljevske porodice, njena djeca nisu u liniji nasljedstva i nemaju nikakve kraljevske titule. „Mi smo obični ljudi“, rekao je Tom Parker Bouls u intervjuu za “A Current Affair” 2015. godine.

Ko su djeca kraljice supruge?

Laura Lopes je drugo dijete Kamile i njenog bivšeg muža Endrua, rođena je 1978. godine.

Lopes se 2006. udala za Harija Lopesa, bivšeg modela i računovođu Kalvina Klajna. Gosti na venčanju bili su kralj Čarls III i Kejt Midlton. Kamilina ćerka ima troje djece, ćerku po imenu Elizu i sinove blizance Gasa i Luja.

Kamila i njen tadašnji muž Endru dobili su 1974. sina Toma Parkera Boulsa. Čarls je i Tomov kum i očuh!

A šta treba znati o sinu kraljeve supruge? Tom Parker Bouls je nagrađivani pisac koji je autor nekoliko veoma popularnih knjiga recepata, uključujući “Let’s Eat: Recipes from My Kitchen Notebook” koju je objavio 2012. i prošlogodišnju “Fortnum & Mason: Time for Tea”.

U intervjuu za “Dejli telegraf”2017. otkrio je kako je postao pisac hrane.

“Bio sam nestašan, malo sam se zabavljao. Kada sam bio mlađi, stalno su me otpuštali. Ali ja sam voleo da jedem i mogao sam da osmislim dobru rečenicu, pa sam pomislio da bih mogao da pišem o hran”.

Tom ima sina Fredija i ćerku Lolu.

Čista sapunica od braka i ljubavi

Podsjetimo, Kamila i Čarls upoznali su se početkom sedamdesetih, na polo utakmici u Vindzorskom velikom parku, pisao je “Bi-bi-si”.

Međutim, “Pipl” kaže da je njihova veza počela drugačije: “Kada je upoznala princa na zabavi 1972. Kamila Šand imala je 25 godina i živela je u Londonu i drsko mu je rekla: “Moja prabaka bila je ljubavnica tvog pra-pra- dede. Osjećam da imamo nešto zajedničko”.

“Iako joj se zaljubljeni princ udvarao šest meseci, nije uspeo da je zaprosi nego što se vratio na more u februaru 1973”, ispričao je izvor. Čarlsov povratak mornarici nakratko je zahladneo njihov odnos.

Kamila je 1965. na jednoj zabavi upoznala budućeg supruga Endrjua Parkera Boulsa, otkrila je autorka knjige “The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocky the Crown” Dženi Parker. Međutim, prekinula je vezu sa njim jer je on uplovio u vezu sa princezom Anom, Čarsovom sestrom.

Kako je Čarls otišao u mornaricu, Kamila se vratila Endrjuu i 1973. udala za njega.

Čarls je zatim 1977. sreo Dajanu Spenser kojom se oženio 1981. godine, iste godina kada ju je vjerio. Taj brak donio im je sinove Vilijama i Harija, ali i mnoge probleme. Navodno on je 1986. obnovio ljubav sa Kamilom, u vrijeme kada su oboje bili u braku. Kamila je zbog toga stekla epitet omražene ljubavnice koji je i danas prati.

Princ nije priznavao vezu pa je 1994. za “Njujork tajms” o Kamili rekao sljedeće: “Ona je bila prijateljica jako dugo – i biće moja prijateljica još dugo”. A onda je 1998. svoju partnerku upoznao sa starijim sinom, 1999. organizovao je susret njen i Harija, a iste godine pojavio sa njom na rođendanskoj zabavi njene sestre u prestižnom londonskom hotelu, piše Žena Blic.

Elizabeta II je 2000. pozvala Kamilu na proslavu 60. rođendana grčkog kralja Konstantina u Čarlsovoj rezidenciji. Prvi javni poljubac kralja i kraljice supruge zabilježen je 2001. godine.

