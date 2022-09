ZBOG OVOG POSTUPKA SVI OSUDILI MEGAN: Kraljevska porodica joj ovo nikada neće oprostiti

Otkako je su Megan i Hari napustili Veliku Britaniju, nekadašnja glumica nije propuštala priliku da kritikuje porodicu svog supruga, koja je jedna od najmoćnijih institucija na svijetu. Ipak, kada je juče objavljeno da je kraljica Elizabeta u kritičnom stanju i da su članovi kraljevske porodice hitno krenuli prema njenom dvorcu u Balmoralu u kojem je i preminula, mnogi su iščekivali da uz princa Harija vide i Megan. Međutim, ona se uprkos prvobitnom planu nije pojavila.

Kaljevski dopisnik BBC-a Nikolas Vičel izjavio je da Megan Markl nije otputovala u Balmoral sa svojim suprugom, princom Harijem, zbog straha da neće biti dobro dočekana.

“Da budem potpuno iskren, mislim da se možda bojala kako neće biti pretjerano toplo dočekana”, izjavio je za BBC Nikolas. Najnoviji intervju koji je dala Harijeva supruga izazvao je pravi potres.

“Mi smo uzdrmali dinamiku hijerarhije… prosto zato što postojimo. Nismo mi izmislili točak”, kazala je Megan. “Postoji čitav spisak prinčeva i princeza koji su dobili baš takve aranžmane kakve su željeli”, izjavila je, ne navodeći pritom nijedno ime.

“Iz nekog razloga to nama nije dozvoljeno, mada nekoliko drugih članova porodice radi baš to”. Na pitanje novinarke “Zašto se to desilo, šta vi mislite?”, odgovorila joj je kontrapitanjem “Zašto se to desilo, šta vi mislite?”

Mnogi su ovaj njen postupak osudili, ali smatraju da je njena dužnost bila da, uprkos svemu, oda počast kraljici.

U trenutku kada je proglašena smrt kraljice Elizabete njen najstariji sin Čarls postao je kralj Velike Britanije. Njegov sin Vilijam sada je i zvanično prijestolonaslednik, a pored titule vojvode od Kembridža biće i vojvoda od Kornvola.

Ispraćaj kraljice Elizabete sasvim sigurno će biti događaj godine u Britaniji. Baš kao što je to bila nedavna proslava njenog platinastog jubileja. Kada se London oprosti od vladarke koja je na tronu provela nevjerovatnih sedamdeset godina, kovčeg će biti prenijet u zamak Vindzor. Kapela Svetog Džordža u dvorskom kompleksu biće vječna kuća kraljice Elizabete Druge. Tu su sahranjeni njen suprug Filip, otac i majka. prneosi “Novi“.

