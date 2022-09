Gazprom objavio zlosutni video u kojem prijeti Evropi dugom i hladnom zimom

Dvominutni isječak pod nazivom “Zima će biti duga” pokazuje kako će se Europa smrznuti usred pretjerano visokih cijena energije uzrokovanih invazijom Rusije na Ukrajinu.

Na snimci se vidi kako radnik isključuje plin i igla pritiska plina na nulu, dok ledeni oblaci zlokobno se pojavljuju na ekranu, ispresijecani snimkama iz zraka Brisela, Berlina, Pariza i Londona.

Video je popraćen glasom žene koja sumornim tonovima pjeva riječi tradicionalne “Zima će biti duga” litvanskog pjesnika Jurija Vizbora. Turobni tekst između ostalog govori: “Gle, preko rijeke, tiho umire jesen… A zima će biti duga, samo sumrak i snijeg”.

Treba istaći da i pored prijetnji Rusije, Evropska unija je svoja skladišta plina do sada napunila na oko 80 posto, te vrši snažne aktivnosti u pravcu diverzifikacije energije kroz uvoz ukapljenog plina i oslanjanje na alternativne izvore. Francuska je najavila aktiviranje svih svojih nuklearnih elektrana, a Njemačka također drži otvorenom opciju da ponovo pokrene tri konzervirane nuklearne elektrane. prneosi “Klix“.

