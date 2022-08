SAD: Ženu u dvorištu napala bijesna lisica

Žena koja je bila meta napada je rodica meteorologa Ed Russo, koji izvještava iz Harrisburga.

“Moju rodicu je napala bijesna lisica na u New Yorku. Ona je dobro. Ali ovaj video je strašan“, objavio je meteorolog na Twitteru.

Napad se dogodio kada je žena napustila dom da bi u dvorištu razgovarala telefonom. Dok je stajala u dvorištu udubljena u razgovor, lisica joj je prišla iza leđa i ujela za nogu. Žena je pokušavala da otjera lisicu, ali životinja se uporno vraćala i nastavila napadati ženu.

U jednom momentu se pojavljuje čovjek sa štapom i udara životinju koja je tek tada pobjegla.

Kako navode američki mediji, životinja je ubijena nakon što je u istoj oblasti napala još jednu osobu.

Tijelo lisice je odneseno u laboratoriju gdje je potvrđeno da je imala bjesnilo. Žena koja je napadnuta zadobila je ujede i ogrebotine na rukama i nogama. prneosi “Radiosarajevo“.

WOW! A rabid fox attacked a woman in a city in New York — and it was caught on camera. Thankfully, the woman is OK. https://t.co/PJc2RtHBSM

(Footage courtesy of WHP Meteorologist Ed Russo) pic.twitter.com/ZdRSYtkUXK

— FoxNashville (@FOXNashville) August 24, 2022