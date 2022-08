Uznemirujući sadržaj: Policajci brutalno tukli mladića na benzinskoj pumpi u SAD-u

Dvojica policajaca na videu su zamjenici šerifa okruga Crawford, a treći je policajac policijske uprave Mulberry, potvrdile su agencije u saopćenjima.

Videosnimak, koji je objavljen na društvenim mrežama, prikazuje policajce kako udaraju muškarca u lice šakama, a jedan od njih ga i koljenima. prneosi “Klix“.

Video je uznemirujućeg sadržaja.

Također se čuje žena koja govori: “Nemojte ga tući! Treba mu lijek”. Jedan policajac joj je uputio psovku a drugi joj naredio da uđe u svoj automobil.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022