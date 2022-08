Dubai nestao u trenu: Pješčana oluja progutala grad

Nacionalni centar za meteorologiju UAE-a (NCM) izdao je crvena upozorenja za pojedine dijelove zemlje.

Zdravstveni dužnosnici građane su uputili da na licima nose zaštitne maske te da se klone pjeska i prašine. Policija je sve upozorila da oprezno voze, piše Dnevnik.hr.

Više je zrakoplova preusmjereno na druge aerodrome zbog slabe vidljivosti. Prema podacima NCM-a, vidljivost iznad zračnih luka Abu Dhabi i Dubai International pala je na manje od 500 metara, piše Khaleej Times.

Sandstorm in #Dubai

The storm passed through the UAE on Sunday. pic.twitter.com/froiSheEGR

— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2022