Savjetnik Zelenskog: Ukrajina nije napala rusku vojnu bazu na Krimu

RUSKA novinska agencija RIA Novosti javlja da je regionalno ministarstvo zdravstva Krima priopćilo kako je u eksploziji ruske zrakoplovne vojne baze Saki u blizini Novofedorivke, na zapadnoj obali Krima, smrtno stradala jedna osoba, a da ih je 13 ozlijeđeno.

Citira priopćenje vlasti u kojem se navodi da je “nakon 8:30 ujutro, kao rezultat incidenta u okrugu Saki preminula jedna osoba, a 13 ih je ozlijeđeno”.

“Ukrajina nije izvršila napad na bazu”

RIA dalje javlja da je “jedna osoba hospitalizirana u regionalnoj bolnici Saki te da je deset pacijenata s lakšim ozljedama, uključujući dvoje maloljetnika, primljeno na ambulantnu njegu. Još dvoje je otišlo u bolnicu u Simferopolju, no sljedeći dan je pušteno kući”.

Uzrok eksplozija još uvijek nije u potpunosti jasan. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak negirao je da je Ukrajina izvršila napad na bazu, a rusko ministarstvo obrane tvrdi da je došlo do detonacije više skladišta zrakoplovnog streljiva, s tim da ne navodi što je dovelo do eksplozija, piše The Guardian.

