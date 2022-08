JUŽNOAFRIČKA ŠEFICA DIPLOMATIJE: “Trebali bi biti jednako zabrinuti zbog onoga što se događa narodu Palestine, kao što smo zabrinuti zbog Ukrajine”

Američki državni sekretar Antony Blinken u ponedjeljak je rekao da bi, dopusti li se Rusiji da maltretira Ukrajinu, izvrši invaziju i zauzme tuđi teritorij bez ičijeg protivljenja, to značilo “otvorenu sezonu” za slične postupke u cijelom svijetu.

Glavni američki diplomata to je kazao na konferenciji za novinare održanoj zajedno s južnoafričkom ministricom vanjskih poslova Naledi Pandor u sklopu posjete koja će ga kasnije odvesti u posjetu Demokratskoj Republici Kongu i Ruandi.

“Dopustimo li velikoj zemlji da maltretira manju, da je jednostavno napadne i zauzme njezin teritorij, tada će to značiti otvorenu sezonu, ne samo u Europi nego i širomm svijeta”, rekao je Blinken.

Istaknuo je kako Sjedinjene Države smatraju vrlo važnim suprotstaviti se Rusiji jer je njezina agresija na Ukrajinu ugrozila temeljna načela međunarodnog sustava.

Rusija je 24. februara poslala desetke hiljada vojnika na Ukrajinu u, kako je pojasnila, “specijalnu vojnu operaciju” čiji je cilj demilitarizacija Ukrajine i zaštita tamošnjih ruskih stanovnika.

Južnoafrička Republika se suzdržala od glasanja u Ujedinjenim narodima kojim se osuđuje invazija na Ukrajinu te se, poput ostalih afričkih zemalja, oduprla pozivima da javno osudi Rusiju.

Pandor je kazala da bismo trebali “biti jednako zabrinuti zbog onoga što se događa narodu Palestine, kao što smo zabrinuti zbog onoga što se događa narodu Ukrajine”.

Blinken se osvrnuo i na izjave kineskih čelnika po kojima će ta zemlja prekinuti suradnju sa SAD-om na mnogim poljima, uključivo i na području borbe protiv klimatskih promjena, prenosi Hina.

Terrific to meet with Foreign Minister @DIRCO_ZA Pandor today in Pretoria to strengthen the enduring ties between our countries and advance shared priorities through the U.S.-South Africa Strategic Dialogue. pic.twitter.com/DO8KUa6dHN

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 8, 2022