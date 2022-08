AVION NENSI PELOSI BIO NAJPRAĆENIJI U HISTORIJI! Nevjerovatan broj ljudi gledao kako SPAR19 leti ka Tajvanu

U vrijeme kada je sleteo u Tajpej, SPAR19 je pratilo više od 708.000 ljudi širom svijeta, što ga čini najpraćenijim letom uživo u historiji Flightradara24.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Tokom sedam sati od Kuala Lumpura do Tajpeja, ukupno 2,92 miliona ljudi pratilo je barem dio leta.

U.S. Air Force jet believed to be carrying #Pelosi delegation to Taiwan is currently being tracked by nearly 300,000 people on @FlightRadar24 👀👀 🇺🇸🇹🇼🇨🇳 pic.twitter.com/3X7yua6USs — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) August 2, 2022

Zašto su ljudi pratili SPAR19?

Medijski izveštaji ukazuju da je predsjednica Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi bila u avionu koji putuje na Tajvan.

Naknadni snimak Rojtersa u Tajpeju potvrdio je da je Pelosi zaista bila u avionu.

Leteći kroz Indoneziju, više od 200.000 ljudi pratilo je let i broj je nastavio da raste kako se avion približavao Tajvanu. Po sletanju u Tajpej, 708.000 ljudi pratilo je let, prenosi kurir.

