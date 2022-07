Nova zaraza u Vuhanu: Bolest krenula sa pijace na kojoj se prodaju kornjače s mekim oklopom

Student u Vuhanu nedavno je zaražen kolerom, a sinoć je saopćeno da je isti soj bakterije koja uzrokuje tu zaraznu bolest pronađen kod kornjače na pijaci.

Iako se infekcija kolerom kod studenta ne dovodi u vezu sa zaraženom kornjačom, zdravstvene vlasti su zatvorile štand na pijaci gdje se prodaju kornjače s mekim oklopom. Ona je zatim dezinfikovana, te su testirani svi koji su bili u kontaktu s kornjačama.

Građani uznemireni

Iako nema čvrstih naznaka o izbijanju epidemije kolere u Vuhanu, građani su uznemireni o čemu najbolje govori činjenica da je mikroblog o toj temi na Vibe, kineskom pandanu Twittera, imao 200 miliona pregleda.

– Uzmite lekciju iz kovida i požurite sa traženjem izvora kako biste osigurali dokaze – napisao je jedan korisnik Vibe

Uznemirenost Kineza zbog kolere je razumljiva s obzirom na pandemiju koronavirusa koji je na svoj smrtonosni pohod po svijetu krenuo upravo iz Vuhana gdje su u decembru 2019. godine izbili prvi slučajevi bolesti kovid-19, a bili su povezani s pijacom Huanan. prneosi “Avaz“.

Ni nakon 2,5 godine od pojave novog koronavirusa njegovo porijeklo nije do kraja razjašnjeno: vrlo je vjerovatno da je riječ o prirodnoj evoluciji virusa čiji su se srodnici udomaćili u šišmišu, ali ne može se još uvek isključiti mogućnost da je SARS-CoV-2 slučajno “odlutao” iz Vuhanskog instituta za virologiju (WIV).

Trenutno u karantinu

Što se tiče slučaja kolere, Univerzitet u Vuhanu je objavio da je 8. jula u bolnicu primljen student sa simptomima poput groznice, povraćanja i proliva. Student je od tada dva puta prebačen, svaki put u bolnicu višeg nivoa, i trenutno je u karantinu. Njemu je zatim dijagnostifikovan soj kolere 0139.

Dom u kojem je student boravio, kao i laboratorija u kojoj je radio, su zaključani, a njegovi bliski kontakti stavljeni su u karantin. Testirano je nekoliko stotina ljudi na fakultetu, baš kao i osoblje bolnica koje je bilo u kontaktu sa studentom. Svi su bili negativni pa su gradske vlasti Vuhana, grada s više od 11 miliona stanovnika, objavile da slučaj kolere kod studenta lokalnog fakulteta nije izazvao daljnje infekcije.

Kolera je zarazna bolest tankog crijeva koju uzrokuje bakterija Vibrio cholerae. Simptomi, koji počinju jedan do tri dana nakon zaraze s bakterijom, kreću se od blage epizode proliva do teške bolesti koja može dovesti do smrti. Kolera se širi konzumiranjem zagađene vode, konzumiranjem morskih rakova, školjki i riba te druge hrane zagađene izlučevinama zaraženih ljudi. Bolest se pojavljuje u delovima Azije, Srednjeg Istoka, Afrike i Latinske Amerike gdje su epidemije česte u toplim mjesecima, najviše među djecom.

