UZNEMIRUJUĆE: Strašan ruski napad s podmornice, 20 mrtvih, snimke su jezive

Videosnimke i fotografije iz grada, koji je daleko od prve crte bojišnice, snimile su gusti crni dim koji se izdiže iz nebodera nakon jednog od najsmrtonosnijih pojedinačnih napada na civilni cilj od početka ruske invazije 24. februara. Među poginulima je troje djece, rekli su dužnosnici. Na jednoj fotografiji vide se dječja kolica i prekriveno tijelo pokraj njih.

Ukrajinska vojska priopćila je da su Vinicu, miran grad 200 kilometara jugozapadno od Kijeva, pogodile tri ruske krstareće rakete Kalibr ispaljene s neimenovane podmornice, a ukrajinske snage oborile su još dvije.

50 teško ozlijeđenih, 15 nestalih

Policija je objavila da je među ranjenima oko 50 teško ozlijeđenih i da se 15 osoba smatra nestalima. “Krstareći projektili pogodili su dva javna objekta, uništene su kuće, medicinski centar je uništen, automobili i tramvaji su gorjeli”, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski.

“Ovo je čin ruskog terora… do sada je umrlo 20 ljudi”, rekao je Zelenski u obraćanju na međunarodnoj konferenciji čiji je cilj procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Ukrajini. Rusko ministarstvo obrane nije odmah komentiralo izvješća iz Vinice. Rusija poriče da cilja civile i tvrdi da njezine snage nisu počinile ratne zločine.

Male nade za pronalazak preživjelih

Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hana Maliar opisala je napad kao “još jedan dokaz genocida” na brifingu u Kijevu. Ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba optužio je Rusiju na Twitteru da je počinila “još jedan ratni zločin”.

Projektil je prijepodne pogodio parkiralište poslovnog bloka Juvelirnij na devet katova, priopćila je Državna hitna služba. U udaru su oštećene obližnje stambene zgrade i izbio je veliki požar, dodaje se. Visoki dužnosnik regionalne hitne službe rekao je da se vjerojatno neće pronaći još preživjelih pod ruševinama u Vinici, koja je prije ruske invazije imala oko 370.000 stanovnika.

Kremlj kaže da je uključen u “specijalnu vojnu operaciju” za demilitarizaciju Ukrajine i oslobađanje od “opasnih nacionalista”. Kijev i njegovi zapadni saveznici to odbacuju kao lažan izgovor za neopravdanu agresiju prenosi Index.hr

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra, Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2022