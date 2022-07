Pojavila se ajkula u turskom ljetovalištu? Kupač uletio u vodu i krenuo da udara zvijer

Snimak su na društvenim mrežama podijelio posmatrač, dok je smrtonosno stvorenje viđeno kako pliva prema plaži punoj djece.

Na snimku se mogu vidjeti kako peraja ajkule kako vire dok pluta na obali Marmarisa, na jugozapadu Turske.

Čini se da mještani i turisti stoje u plićaku dok ajkula kruži oko njih. Poslije nekoliko pogodaka, ajkula je otplivala u drugom pravcu, prenosi Mirror.

Smatra se da je Sredozemno more dom za 47 vrsta ajkula, uključujući plavu ajkulu i veliku bijelu ajkulu.

Snimak iz Turske dolazi nakon što su dvije žene ubijene tokom vikenda u dva odvojena napada na popularnoj egipatskoj turističkoj plaži kod Hurgade.

Podsjetimo, dvije turistkinje nastradale su u napadu ajkule kod Hurgade – jedna iz Austrije, a druga je iz Rumunije.

Pogledajte snimak koji je objavljen na zvaničnoj Twitter stranici agencije EHA News:

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4

— EHA News (@eha_news) July 4, 2022