Haos na aerodromima u Francuskoj: Otkazane desetine letova, uposlenici štrajkuju

Desetine letova otkazano je na glavnom pariškom aerodromu Roissy-Charles de Gaulle, a putnici su se suočili s brojnim problemima, uključujući izgubljenim prtljagom i dugim čekanjem.

Kako javlja francuski dnevni list Liberation, u subotu je između pet i 12 sati po lokalnom vremenu otkazan svaki peti let. Aerodromske vlasti izdale su upozorenje putnicima da na let stignu najmanje dva do tri sata prije.

Radnici pariških aerodroma kao i vatrogasci u Charles de Gaulleu, štrajkuju od četvrtka tražeći povećanje plata od šest posto retroaktivno do 1. januara, dok uprava predlaže tri posto, prema izvještajima francuskih medija.

Štrajk je još jedna otežavajuća okolnost za aerodrome koji se još uvijek oporavljaju nakon dvogodišnjih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa.

U petak su uposlenici štrajkom pokušali skrenuti pažnju na inflaciju. Sindikati su rekli da bi štrajk mogao trajati do nedjelje.

