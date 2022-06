Zemljotres odnio 950 života u Avganistanu: Uništene kuće, ljudi na nosilima

Kako je naveo zvaničnik sektora za vanredne situacije, u zemljotresu je povrijeđeno 610 ljudi, prenio je Rojters.

Na snimcima i fotografijama objavljenim na društvenim mrežama, nakon zemljotresa koji je pogodio pokrajinu Paktika, vide se ljudi na nosilima, ruševine i uništene kuće.

Većina žrtava registrovana je u Paktiki, ali ima poginulih i u istočnim pokrajinama Nangarhar i Kost.

Zemljotresom je pogođeno gusto naseljeno područje na granici Avganistana i Pakistana, a osjetio se u opsegu od 500 kilometara, prenosi BBC. prenose “Nezavisne“.

1/2 #BREAKING: The number of martyrs in Barmal, Ziruk, Naka and Gyan districts of #Paktika province has risen to 255 and the number of martyrs has reached 155.

Disadvantaged humanitarian organizations in the province should provide emergency assistance to the region pic.twitter.com/Qcj4BVkpCx

— Abdul Wahid Rayan، عبدالواحد ریان (@AWahidRayan1) June 22, 2022