Putin prijeti još jednoj zemlji: ‘Dao je do znanja da bismo mi mogli biti sljedeći’

Ruski predsjednik to je dao do znanja dok je bio na pozornici s čelnikom Kazahstana, Kasimom Džomartom Tokajevim, koji je u petak tokom panel diskusije u sklopu ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu rekao da ne priznaje dvije proruske pobunjeničke regije u ukrajinskom Donbasu te da “kvazidržave”, kako ih je nazvao, nema ni namjeru priznavati jer bi to onda značilo da bi, kada bi se svakome dalo pravo na odcjepljenje, danas na svijetu bilo 500-600 država, a to bi svakako po njemu bio – haos.

Putin je mirno sjedio, a onda je, nedugo nakon Tokajevljeve izjave, u odgovoru na nepovezano pitanje, kazao da je Sovjetski Savez, u čijem je sastavu bio i današnji Kazahstan, pokrivao identičan teritorij koji je pokrivala i “povijesna Rusija”.

“Šta je Sovjetski Savez? Povijesna Rusija”, rekao je Putin.

Nastavio je mirno hvaliti Kazahstan kao “bratsku naciju” prije nego je dodao slabo prikrivenu prijetnju: “Ista stvar se mogla dogoditi s Ukrajinom, apsolutno, ali oni nam nisu htjeli biti saveznici.”

Jedan analitičar iz Nur-Sultana, glavnog grada Kazahstana koji se nekoć zvao Astana, dopisniku Telegrapha je rekao da je Tokajev “ponizio Putina pred njegovim pristalicama” kao i da Putinovu prijetnju smatra realnom. “Dao mu je do znanja da bi Kazahstan mogao biti sljedeći ruski plijen.”

Drugi kazahstanski komentator rekao je: “On kaže da, ako smo dobri susjedi, to je u redu. Ali ako ne budeš na liniji i kreneš prozapadno, možemo osvojiti tvoju zemlju jer je naša.”

Maximilian Hess s Instituta za istraživanje vanjske politike u Philadelphiji ističe da je Tokajev posebno ranjiv jer se u siječnju oslanjao na Putinovu potporu kako bi porazio suparnike u borbi za vlast u Kazahstanu. Tada je Putin u Kazahstan poslao i vojsku da obrani Tokajevljev režim koji se zaljuljao zbog nasilnih protesta nakon drastičnog poskupljenja autoplina.

“Ovo je jasna prijetnja. Tokajev nema domaću utvrdu moći i od januara zna da ovisi o Putinu”, komentirao je Hess.

Kazahstan je zemlja bogata mineralima, a mnoga ležišta metala i rijetkih ruda nalaze se na sjeveru zemlje. Jedan od najvećih naftnih i plinskih projekata, Karačaganak – u kojem je Shell dioničar – nalazi se u blizini Orala.

Kazahstanska vojska je siromašna i ne može se mjeriti s ruskom, čak ni u oslabljenom stanju, a Rusija im svako toliko zaprijeti.

Tako je i Putinov šef diplomatije Sergej Lavrov i maju optužio Kazahstan da na svom teritoriju Amerikancima dopušta da grade biolaboratorije koji mogu biti iskorišteni za razvijanje naoružanja. Takve su optužbe dotad bile učestale na račun država prema kojima je Moskva neprijateljski nastrojena, kao što su Ukrajina i Gruzija.

