Ukrajinski novinar pitao Lavrova: Šta ste nam osim žita ukrali?

Podsjetimo, Lavrov je jučer boravio u Turskoj na pregovorima o uspostavi sigurnih koridora za ukrajinski izvoz žitarica.

Konferencija za novinare Lavrova i njegovog turskog kolege Mevlüta Çavuşoğlua bližila se kraju, a novinar Muslim Umerov nije mogao postaviti pitanje unatoč ponovljenim pokušajima. Ustao je i izravno se obratio Lavrovu.

“Ja sam s ukrajinske javne televizije, apsolutno želim postaviti pitanje!” rekao je. “Osim žitarica, koju ste još robu ukrali iz Ukrajine i kome ste je prodali?” pitao je Lavrova.

Odgovor Lavrova

Lavrov je, smiješeći se, odgovorio: “Vi Ukrajinci uvijek ste zabrinuti oko toga što možete ukrasti i mislite da svi tako razmišljaju. Naši ciljevi tamo su jasni, želimo spasiti ljude od pritiska neonacističkog režima. Ne ometamo isporuku žita. Da bi žito moglo napustiti luke, gospodin Zelenskij mora dati naredbu, to je sve”, odgovorio je Lavrov.

Ukrainian journalist Muslim Umerov asks Lavrov: “Besides wheat, what else did you steal in Ukraine?” pic.twitter.com/KNjDPOHUzw

