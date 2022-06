Rak, Parkinsonova bolest, da li je Vladimir Putin zaista loše? Evo šta kažu iz Kremlja

Zdravstveno stanje predsjednika Rusije Vladimira Putina, posljednjih nekoliko godina predmet je brojnih spekulacija.

Naime, bilo je priča da ima Parkinsonovu bolest, rak, kao i da je ljekar gotovo uvijek u njegovoj blizini.

Glasine o njegovom stanju su postale toliko brojne da je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ove nedjelje osjetio potrebu da odbaci svaku sugestiju da je Putin bolestan.

– Znate, predsjednik Putin se svakodnevno pojavljuje u javnosti. Možete ga vidjeti na ekranima, čitati njegove govore, slušati njegove govore. Mislim da normalni ljudi ne mogu da razaznaju bilo kakvu vrstu simptoma bolesti kod ovog čovjeka – rekao je Lavrov.

Trese mu se ruka

Razumne ili ne, spekulacije ne prestaju. Videosnimci na kojima se vidi kako se Putinu trese ruka, a onda i noga, kako se grčevito drži za sto dok ima sastanak, pa čak i kako šepa na Dan pobjede, samo su dolili ulje na vatru, prenosi Politiko.

Doktori su do sada tvrdili da ništa od ovoga nije dovoljno da dokaže da je Putin bolestan, a samo bliska dijagnostika može da potvrdi ili opovrgne glasine. Eksperti za obavještajne službe su se takođe složili.

Ove glasine sigurno ne prijaju “vođi” koji je veći dio svoje vladavine “opsjednut” svojim muževnim izgledom. Putin je dugo pokušavao da se predstavi kao moćan čovjek u svakom smislu te riječi. Fotografije kako polugo jaše konja u Sibiru, kako peca u rijeci, pliva, igra hokej ili vježba u teretani obišle su svijet.

U maju je New Lains Magazin tvrdio da je došao do skrivenog snimka oligarha “bliskog Kremlju” koji je sredinom marta ove godine rekao da je Putin “veoma bolestan od raka krvi”. Ali ostaje nejasno šta je tačno bio plan navodnog oligarha ili koliko je on zaista blizak Putinu.

Tajanstvena hladnoća

Kremlj nije direktno odgovorio na optužbe, niti je u izvještaju bilo riječi da li je magazin kontaktirao vladu za zahtjev za komentar o tvrdnjama oligarha. “Magazin je nastavio da izvještava da je otprilike u isto vrijeme kada je nastao snimak, poslat mail svim regionalnim direktorima ruske bezbjednosne službe FSB sa uputstvom da ne vjeruju glasinama o predsjednikovom “terminalnom stanju”.

Godine 2018. samo mjesec dana do ključnih predsjedničkih izbora u Rusiji, Putin je nestao od očiju javnosti na dva dana. Nakon što je televizija prethodno non-stop prenosila pojave ruskog lidera tokom kampanje, obilaske fabrika i susreta sa školarcima, on je iznenada otkazao niz nastupa.

U rijetkom priznanju, Peskov je rekao novinarima da je predsjednik bio prehlađen i da je zaista bio bolestan. “Zima je”, dodao je. I dok je nezavisna ruska televizija TV Rain, pronašla dokaze da je Putin također odustao od planiranog putovanja na Daleki istok, Peskov je negirao da je to otkazano, s obzirom da putovanje nikada nije javno objavljeno.

Onkolozi i bizarne kupke od jelenskih rogova

Ruska istraživačka agencija “Projekt” je 1. aprila pronašla dokaze da Putin pati od hroničnih bolova u leđima.

Također je otkriveno da je onkolog posjetio Putina 35 puta za četiri godine, provodeći 166 dana u rezidenciji sa njim i da su ga posjećivali i drugi ljekari specijalisti koji također pomažu u dijagnostikovanju bolesti štitne žlijezde, uključujući rak. prneosi “Avaz“.

