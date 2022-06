Kim Jong Un čestitao kraljici Elizabeti II 70. godišnjicu na prijestolju

Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un čestitao je kraljici Elizabeti II 70. godišnjicu na prijestolju, objavilo je danas Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje, piše Avaz.

Dio ceremonije proslave 70. godišnjice od krunisanja kraljice Elizabete II počeo je jučer. Iz Palate su naglasili kako kraljica neće prisustvovati službi koja je planirana danas u katedrali Svetog Pavla, zbog manjih zdravstvenih problema.

– Upućujem vam svoje čestitke, Vama i Vašem narodu, prigodom nacionalne proslave u vašoj zemlji – napisao je u čestitci Kim.

