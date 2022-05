Prva reakcija Rusije nakon što je Evropska unija uvela embargo na naftu

Članice su nekoliko sedmica raspravljale o zabrani ruske nafte, a dogovor je bilo vrlo teško postići. Međutim, EU je prelomila i odlučila se na embargo na 75 posto ruske nafte, odnosno 90 posto do kraja godine, piše Klix.

Ruski predstavnik pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov se oglasio na Twitteru podijelivši potvrdu koju je na svom profilu objavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen o embargu na rusku naftu.

As she rightly said yesterday, #Russia will find other importers. Noteworthy that now she contradicts her own yesterday’s statement. Very quick change of the mindset indicates that the #EU is not in a good shape. https://t.co/MEtjlphv2U

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 30, 2022