Nove provokacije Kim Jong Una: Ispalio tri balističke rakete čim je Bajden napustio regiju

Južnokorejska vojska saopćila je kako je Sjeverna Koreja ispalila tri balističke rakete rano jutros. Kako su vlasti u Seulu rekle, projektili su ispaljeni iz područja Sunan u Pjongjangu manje od sat vremena nakon što je američki predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) napustio regiju.

Japan je potvrdio da su ispaljena barem dva projektila danas. Tamošnji ministar odbrane Nobuo Kiši (Kishi) je rekao da je prva raketa preletjela oko 300 km s visinom od oko 550 kilometara, dok je druga dosegnula 50 kilometara.

On je kritikovao lansiranje, rekavši da nije prihvatljivo. Južnokorejsko vijeće za nacionalnu sigurnost je ovo nazvalo ozbiljnom provokacijom, piše Avaz.

Inače, predsjednik SAD je tokom petodnevnog putovanja posjetio Južnu Koreju i Japan. Tokom posjeta Seulu, Bajden i južnokorejski predsjednik Jun Suk-Jeol (Yoon Suk-yeol) složili su se održati veće vojne vježbe i razmjestiti više američkih strateških sredstava ukoliko bude potrebno da odvrate intenzivirajuća testiranja oružja Sjeverne Koreje, prenosi AP.

South Korea’s Joint Chiefs of Staff said in a statement that North Korea has fired two ballistic missiles toward the sea. The officials gave no further details. https://t.co/RNkgdXKTgZ

— The Associated Press (@AP) May 24, 2022