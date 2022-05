Otac dvoje djece u dom primio Ukrajinku koja je pobjegla od rata pa napustio porodicu zbog nje

Britanski otac dvoje djece ostavio je svoju suprugu nakon što se zaljubio u 22-godišnju ukrajinsku izbjeglicu koja je došla živjeti s njima da bi pobjegla od rata. Tony Garnett (29) i njegova partnerica Lorna (28) primili su Sofiiu Karkadim početkom maja, ali samo 10 dana kasnije njihov naizgled sretan brak raspao se kada je pobjegao s izbjeglicom.

Zaštitar, koji živi u Bradfordu u zapadnom Yorkshireu, kaže da se zaljubio u 22-godišnjakinju i da s njom želi provesti ostatak života, piše The Sun.

Sofiia, koja je pobjegla iz Lavova u zapadnoj Ukrajini, rekla je da joj se Tony svidio čim ga je vidjela i da par živi svoju vlastitu ljubavnu priču.

Porodica je prihvatila Sofiju u pokušaju da učini dobro djelo, a Tony je za The Sun rekao da je želio učiniti pravu stvar i da je ona prva osoba koja se javila na Facebook stranici gdje je ponudio smještaj izbjeglice.

Sofiia, koja radi kao IT menadžerica, doletjela je u Manchester 4. maja nakon što je sedmicama čekala u Berlinu da joj se odobri viza za Ujedinjeno Kraljevstvo. Tony je rekao da su on i Sofija brzo razvili vezu. Tony, koji govori slovački, razgovarao bi sa svojom budućom ljubavnicom dok bi ona govorila ukrajinski, jer su ta dva jezika međusobno razumljiva. Međutim, zbog toga njegova supruga nije razumjela o čemu govore.

Kako su dani prolazili, Sofija bi se pridružila Tonyju u teretani i razgovarali bi u njegovom autu, dok su se kod kuće fizički zbližili.

– Kod kuće sam shvatio da pronalazimo isprike da se dodirujemo i zapinjemo jedno o drugo, flertali, ali ništa više od toga se nije dogodilo u toj fazi – rekao je. ‘Žao mi je… nismo to planirali’ – Iako je bilo prilično nevino, izazivalo je svađe. Mogu to razumjeti. Kad bih ušao navečer, Sofija bi bila ta koja bi mi pripremila obrok da probam. Kako se par sve više zbližavao, Lorna je postala vrlo ljubomorna i počela se pitati zašto me Sofiia cijelo vrijeme prati – ispričao je Tony.

– Atmosfera je postajala jako loša i Sofija mi je rekla da ne zna može li nastaviti živjeti s nama pod ovim okolnostima – rekao je.

Stvari su se zahuktale nakon što je eksplozivna svađa između žena ostavila Sofiju u suzama. Ukrajinka je rekla da se više ne osjeća kao da može živjeti u istoj kući s Lornom. “Ako ona ide, idem ja”, poručio je tada Tony svojoj ženi.

Par je potom spakirao kofere i preselio se kod Tonyjevih roditelja, iako traže nekretnine u koje će se useliti. Toy i Lorna bili su zajedno deset godina, a u svega deset dana veza im je završila. Tony kaže da se osjeća loše i da Lorna nije kriva.

– Jako mi je žao zbog onoga što Lorna prolazi, to nije bila njezina greška i nije se radilo o nečemu što je pogriješila. Nikad to nismo namjeravali učiniti, nije bilo planirano i nismo htjeli nikoga povrijediti – napomenuo je Tony, prenosi Večernji.

