Bivši oligarh: Najčudnija fotka ikad, ruski sveštenici blagosiljaju Satanu

Podsjećamo, Mikhail Khodorkovsky je nedavno u intervju za CNN poručio kako ruski lider Vladimir Putin samo razumije jezik sile. On je zbog protivljenja Putinu ostao bez većine svog bogastva, ali i proveo deceniju iza rešetaka. Ruskog lidera opisuje kao vrlo opasnu osobu povezanu s kriminalom.

“Cijeli život je imao posla s kriminalcima, on je dio toga, on ne polaže mnogo pažnje na zakon. Kada osjeti slabost onda ide protiv vas, to je recimo bilo u slučaju predsjednika Macrona, ako osjeti moć i silu onda se povlači. Dugo vremena Putin je bio osoba koja je bila orijentisana na novac. Sada kao stariji kriminalac ima misiju koja je vrlo opasna, a sada želi svijetu pokazati da ima ostavštinu koju želi ostaviti iza sebe i da mu novac više nije važan”, kaže Khodorkovsky. prneosi “N1“.

I don't think you'll ever see a bigger weirdness:

Russian Orthodox Church☦️ leaders blessing a rocket called Satan. pic.twitter.com/KcyP49qQ2Z — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) May 13, 2022

