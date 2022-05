NAJMOĆNIJA ŽENA EVROPE SE VRAĆA DA OKONČA RAT U UKRAJINI? Visoki zvaničnik tvrdi: “Njegovala je decenijama odnos povjerenja sa Putinom”

– Nažalost Merkel je očigledno odlučila da se ne meša u dnevnu politku. Ako bi osetila potrebu da može da nam pomogne, da završimo ovaj đavoljski rat, dobrodošla je, posebno zato što je negovala decenijama odnos poverenja sa Vladimirom Putinom – objasnio je Melnik u intervjuu nemačkom dnevniku “Merkur”.

On je, na pitanje da li postoji šansa da se dođe do rešenja putem pregovora, kazao da se svaki rat okončava za pregovaračkim stolom i da ruska agresija nije izuzetak.

– U ovom trenutku su šanse za tako nešto veoma male. Putin nije do sada želeo da razgovara sa predsednikom Ukrajine. Svi napori za posredovanjem, i uz nemačko posredovanje, su bili neuspešni. To za nas znači da će Putin biti otvoren za pregovore samo ako mu na ratnom polju budemo pokazali granice – podvukao je on.

Melnik, koji je poznat po kritici nemačke vlade, rekao je da je ohrabren odlukom o isporuci teškog naroužanja.

Dodao je, međutim, da je tužan zbog realizacije.

Podsetio je da je Ukrajina zahteve za isporuku oklopnih vozila “Leopard” i “Marder” podnela pre tri nedelje, a da još uvek čeka na zeleno svetlo nemačke vlade.

– Ne želimo samo stare sisteme naoružanja. Ovaj rat se može dobiti samo ako budemo dobili i moderno nemačko naoružanje, i to bez odlaganja – poručio je on.

S tim u vezi je zamolio kancelara Olafa Šolca da održi krizni sastanak sa predstavnicima nemačke namenske industrije.

