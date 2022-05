Rusi gađaju Odesu hipersoničnim raketama, cilj su turističke infrastrukture

Trgovački centar i dva hotela pogođeni su u ponedjeljak u ruskim napadima u lučkom gradu Odesi. Tri rakete Kindžal — nove ruske hipersonične rakete — ispaljene su iz zrakoplova i pogodile “cilj turističke infrastrukture”, rekao je Sergej Bratčuk, glasnogovornik regionalne vojne uprave Odese.

The consequences of yesterday's shelling of Odesa. pic.twitter.com/a2boCWSLwN

Dvije osobe su hospitalizirane zbog raketnog udara, rekao je Bratčuk.

Moment of the Russian strikes on #Odesa last night pic.twitter.com/xc01s5bulV

