“Putinov mozak” otkrio ruski plan za Balkan: Ostajemo sa Srbijom, cijenimo Dodika

Ivana Stradner, doktorica pravnih nauka s Berkeleya, te naučna saradnica Američkog poduzetničkog instituta u Washingtonu, čiji je fokus rada međunarodno pravo i sigurnost, upozorila je na ovaj govor, istakavši da je posljednjih 30 sakundi govora “Putinovog Raspućina” zastrašujuće!

“Nemam političkog stava o Srbiji, jer je Srbija moja ljubav. Mi sve razumijemo. I prijateljstvo i neke obaveze pred Zapadom. Mi imamo takve odnose sa Srbima da ih ne možemo praktično politički vrjednovati, to je jedno generalno osjećanje koje dijeli predsjednik Putin i narod. Dakle, mi ćemo ostati sa Srbijom, kad možemo i kad ne možemo, ali naše tradicije, naša društva će ostati bratska, čak i više od toga”, rekao je Dugin upitan za stav Srbije prema ruskoj politici i agresiji na Ukrajinu.

Nadalje, ocijenio je da razumije ono što rade srpski političari, kako u Srbiji, tako i u BiH.

“Mi potpuno razumijemo šta Vučić radi, i veoma cijenimo šta Dodik radi u Bosni i Hercegovini. To pomaže u kritičnoj situaciji kada imamo sankcije protiv Rusije, to je herojski čin. To će koštati Srbiju, pokušat će da vas još jednom kazne, kao što su to radili prije 30-35 godina, ali zaokret Srbije prema ruskoj geopolitičkoj agendi slavenskog ustanka će doći i vidjet ćete kada formuliramo cilj na Balkanu”, dodao je Dugin, zaključivši:

“Trebalo bi da završimo on što smo započeli….”

Stradner je istakla kako je ovo sve što treba da znate o ciljevima Kremlja na Balkanu.

Mnogi autori upozoravaju da treba voditi računa na dešavanja u regiji Zapadnog Balkana, preko kojeg se već 250 godina vrše geopolitička prelamanja, prenosi Radio Sarajevo.

Alexander Dugin, so called “Putin’s brain” announces Russia’s geopolitical agenda for the Balkans. The last 30 seconds are telling and chilling.pic.twitter.com/5mrObyZXWM — Ivana Stradner 🇺🇦 (@ivanastradner) May 8, 2022

