Josep Borrell objavio kakve još sankcije čekaju Rusiju

Borrell je preko Twittera poručio da se radi na šestom paketu sankcija, koji predviđa isključenje još više banaka iz SWIFT-a, proširenje popisa sankcionisanih na širitelje dezinformacija te uvoz ruske nafte.

Očekuje se da će predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstaviti šesti paket sankcija u srijedu ujutro u Evropskom parlamentu.

Prijedlog sankcija trebaju odobriti države članice, pišu Vijesti.

Russia’s unprovoked war against Ukraine affects global security.

We are working on the 6th package of sanctions which aims to de-swift more banks, list disinformation actors and tackle oil imports.

These measures will be presented to the Council for approval.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 3, 2022