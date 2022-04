Guterres o posjeti Kijevu: Bio sam u stanju šoka kada su počele padati granate

Guterres je naveo kako je bio šokiran kada su dvije ruske rakete pogodile Kijev tokom njegove posjete glavnom gradu Ukrajine.

On se u četvrtak sastao sa Zelenskim, a nakon sastanka sa ruskim zvaničnicima, predsjednikom Vladimirom Putinom i ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Tokom zajedničke pres konferencije sa ukrajinskim predsjednikom, Guterres je sugerirao da se zalaže za potpuni prekid vatre.

“Bio sam šokiran kada sam dobio informaciju da su dvije rakete eksplodirale u gradu u kojem se nalazim”, rekao je Guterres.

Generalni sekretar UN-a kazao je kako će ta međunarodna organizacija udvostručiti svoje napore da bi se smanjila ljudska patnja te istakao da u svim ratovima, civili uvijek plaćaju najveću cijenu.

I was moved by the resilience and bravery of the people of Ukraine. My message to them is simple: We will not give up.

The @UN will redouble its efforts to save lives and reduce human suffering. In this war, as in all wars, the civilians always pay the highest price. pic.twitter.com/dd1OsyzAOb

