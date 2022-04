Herojski potez Ukrajinaca: “Potopili smo vlastito selo i ne žalimo!”

Selo s prostranim poljima naokolo pretvorilo se u močvaru nakon podizanja brane. To je onemogućilo tenkovski napad na Kijev, kupivši Ukrajincima dragocjeno vrijeme za pripremu odbrane.

“U Demidivu to svi shvataju, niko ne žali ni na trenutak”, kaže Antonina Kostučenko. Na zidovima njene kuće ostao je vodeni trag na visini od metar i nešto. Procjenjuje se da će isušivanje i čišćenje trajati sedmicama i mjesecima, piše The New York Times.

Dva mjeseca od ispuštanja brane stanovnici hodaju po drvenim daskama kad žele u kuće, sve je uništeno. Od 750 kuća u selu, 50 ih je poplavljeno 25. veljače, drugog dana ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinska vojska je i drugdje koristila sličnu taktiku, dižući u zrak mostove, uništavajući ceste, željezničke pruge i aerodrome.

Cilj je bio usporiti rusko napredovanje i tenkovske kolone natjerati na manje povoljan teren. Do sada je uništeno više od 300 mostova diljem Ukrajine, kaže ministar infrastrukture Oleksandr Kubrakov. Selo Demidiv poplavljeno je dizanjem brane drugog dana rata. Brana je poslije oštećena u ruskom granatiranju, što otežava napore da se to područje sada isuši. Demidiv je pod okupacijom bio oko mjesec dana, dok se Rusi nisu povukli iz okolice Kijeva. Dva mjeseca od potapanja stanovnici Demidiva su i dalje dolazili do svojih kuća veslajući u gumenjacima.

Ipak, za NYT je desetak njih reklo da je važnije da su pomogli ukrajinskoj vojsci. “Pedeset poplavljenih kuća nije veliki gubitak”, kaže Volodimir Artemčuk, koji pomaže u radu s pumpama koje crpe vodu iz kuća.

Poplave koje su blokirale sjeverni rub Kijeva na zapadnoj obali Dnjepra odigrale su ključnu ulogu u borbama u martu jer su ukrajinske snage odbile ruske pokušaje da opkole Kijev i na kraju natjerale Ruse u povlačenje. Vode su stvorile učinkovitu barijeru tenkovima i usmjerile ruske snage s poplavljenih polja prema urbanim sredinama i gradovima poput Hostomela, Buče i Irpina. Poplava je također otežala prijelaz preko rijeke Irpin, pritoke Dnjipra.

Ruske su snage bezuspješno pokušavale preći tu rijeku, koristeći pontonski most i vozeći se preko močvarnog područja, pod vatrom ukrajinskog topništva.

Poplava je zaštitila Kijev, ali je zaštitila i samo selo Demidiv. Iako su ruski vojnici tu patrolirali, selo se nikad nije našlo na liniji odbrane, pa nije uništeno. prenosi radiosarajevo

