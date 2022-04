Kremlj poslao upozorenje Japanu zbog pomorskih vježbi sa SAD

Kremlj je poslao upozorenje Japanu da će, ukoliko zajedničke pomorske vježbe sa SAD prošire u blizini istočnih granica Rusije, doći do odmazde, prenosi Avaz.

Jučer je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao kako se ne libi udariti i na druge države ukoliko bude postojao razlog. Igor Morgulov, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, rekao je da su američko-japanske vježbe potencijalno uvredljive prirode, navodi RIA.

– Takve postupke japanske strane vidimo kao prijetnju za sigurnost naše zemlje. Ako se takva praksa proširi, Rusija će poduzeti uzvratne mjere u interesu jačanja svojih odbrambenih sposobnosti – rekao je Mozgulov.

Inače, Rusija i Japan spore oko suvereniteta ostrva sjeverno od Japana. Ta ostrva su sovjetske snage zauzele poslije predaje Japana savezničkim snagama u Drugom svjetskom ratu, navodi CNN.

Russia has warned Japan of "retaliatory measures" if it expands joint naval exercises with the United States near Russia's eastern borders. Analysts say it shows Moscow is jumpy right now and taking out frustrations on Japan. https://t.co/HBAKO4EB4o

— CNN (@CNN) April 27, 2022