Bivši savjetnik ruske vlade: Putin depresivan i bolestan, ova snimka to pokazuje

Šef Kremlja je na snimci prikazan kako razgovara sa Sergejom Šojguom, ruskim ministrom obrane, o situaciji u Mariupolju. Šojgu izvještava Putina da je Mariupolj pao, a Putin mu na tome čestita.

No Putinovo držanje potaknulo je pitanja o njegovom stanju, za koje neki promatrači tvrde da se naglo pogoršalo od početka rata 24. veljače. Ruski predsjednik je tijekom sastanka bio pogrbljen u stolici i nije htio pustiti kut stola koji je čvrsto držao desnom rukom.

Šojgu, za kojeg su neki sugerirali da se nije pojavljivao u javnosti zbog lošeg zdravlja ili neslaganja s Putinom oko rata u Ukrajini, pročitao je svoje kratko obraćanje Putinu s papira.

“Depresivan i lošeg zdravlja”

Anders Aslund, švedski ekonomist i bivši savjetnik ruske vlade, rekao je da snimka sastanka pokazuje kako su oba Rusa “depresivna i lošeg zdravlja”. “Šojgu mora čitati svoje komentare Putinu i teško govori, što sugerira da su glasine o srčanom udaru vjerojatno točne. Loša izvedba”, dodao je.

I ranije su se pojavljivale špekulacije o Putinovu zdravstvenom stanju. Ruski medij Project – zabranjen u Rusiji, funkcionira iz inozemstva – objavio je nedavno da Putina stalno prati liječnik specijaliziran za rak štitnjače te da ruski predsjednik od početka invazije pati od brojnih zdravstvenih problema, prenosi index.hr.

Nagađanja o Putinovom zdravlju

Pišu da Putina na putovanjima redovito prati i neurokirurg, pa i više liječnika. Project je, nadalje, objavio kako se Putin 2020. susreo s voditeljem Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za endokrinologiju Ivanom Dedovom, šefom Putinove najstarije kćeri Marije Voroncove.

Project je naveo i da je Putin pet puta iznenada nestajao zbog medicinskih problema. Kremlj je već ranije demantirao tvrdnje prema kojima je Putin bolovao od raka, a isto je učinio i sada.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je putem ruskog medija Pravda poručio da priče o Putinovu raku štitnjače nisu istinite, kao ni izvještaji da je ruski predsjednik podvrgnut operacijama. Peskov je takve tvrdnje nazvao fikcijom i lažima.

In social networks, people noticed that #Putin, at a meeting with #Shoigu, sat all the time in an unnatural position, grabbing the table with his hand and not letting go.#Ukraine pic.twitter.com/LCz44KJbF9

— Alex Patrushev (@Magnifyingglas_) April 21, 2022