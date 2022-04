Iz ruševina u Donjecku spašeno štene

Psić je spašen nakon što su spasioci čuli kako cvili ispod ruševine.

Spasioci su golim rukama izvukli štene koje je drhtalo od straha te ga predali zahvalnom vlasniku.

Pogledajte kako je to izgledalo:

🇺🇦🐶🥺 In the #Donetsk region, rescuers took out a puppy from under the rubble of a house.

“This grandpa, who almost died from the shells of #RussianInvaders, is holding his rescued puppy. There is so much life in this video. There is so much kindness and…

1/2 pic.twitter.com/mn7GlYxGiU

— Mark Holman💙🇪🇺🇬🇧🇺🇦 #FBPE (@m_holman) April 13, 2022