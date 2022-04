Johnson u Kijevu: Ukrajinci rade podvig 21. stoljeća

… kojem je u nenajavljenom posjetu bio britanski premijer Boris Johnson da bi ponudio svježu financijsku i vojnu pomoć.

Johnson je posljednji u nizu stranih čelnika koji su posjetili Kijev nakon što su se ruske snage povukle s područja sjeverno od glavnoga grada prije nešto više od sedmicu dana. Njegov posjet nije bio ranije najavljen.

“Danas sam se sastao sa svojim prijateljem, predsjednikom Zelenskim u Kijevu da bismo zajedno pokazali nepokolebljivu podršku ukrajinskom narodu”, napisao je Boris Johnson na Twitteru nakon sastanka.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022