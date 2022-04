Snažan zemljotres pogodio Tursku

Turski CNN izvijestio je da je došlo do panike stanovnika usljed zemljotresa i da je potres bio jačine 5,2 stepena po Rihteru.

Evropski mediteranski seizmološki centar navodi da je zemljotres bio na dubini od dva kilometra.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti, piše Radiosarajevo.ba.

Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

🠪 INSIDE: take shelter, keep away from windows.

🠪 OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/58rbr81rwO

— EMSC (@LastQuake) April 9, 2022