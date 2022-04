Avion NATO-a pratio civilni avion Srbije na letu Moskva-Beograd

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je avion NATO-a pratio let aviona “Air Serbia” na relaciji Moskva-Beograd, u ruskoj zoni, te najavio da će Srbija od Alijanse zatražiti objašnjenje.

Vučić je rekao da je let kasnio oko tri sata i 20 minuta i da je ruska kontrola leta nedaleko od ruske granice sa Letonijom upozorila avion iz Srbije i pitala da vizuelno identificiraju avion koji se nalazi pored.

Na korektan način obavijestila

Avion koji je bio u pitanju, ističe Vučić, bio je vojni lovac i najviše je podsjećao na “fantoma 15” ili “Eurofighter” sive boje.

– Očigledno, u ruskoj zračnoj zoni bio je neki od NATO aviona, a ruska služba za praćenje aviona nas je na korektan način obavijestila da je pored nas neki drugi avion i da provjerimo koji je, jer sad oni, kako će da gađaju taj avion, kad su gore iznad putnici – rekao je Vučić sinoć za RTS.

On navodi da, prema izvještaju, borbeni avion nije ugrozio avion iz Srbije i da je relativno brzo nestao iz vidokruga.

Srbija od NATO-a traži informacije

Piloti su, kaže on, u izvještaju naveli da se osjećaju nelagodno i da bi trebalo u budućnosti povesti računa oko letova koji se sprovode sa visokim rizikom i u ratnim uvjetima.

Vučić je najavio da će Srbija od NATO-a tražiti informacije, ali i dodatne informacije od Rusije.

– Da vidimo ko se to pravi pametan da lovcima ugrožava civilno vazduhoplovstvo i da ugrožava civile na nekom letu i što se prave pametni. Ili je to možda slučajnost, ali bi bilo lijepo da nam to kažu, jer mi sad imamo tačne koordinate gdje se avion pojavio – izjavio je Vučić.

On je dodao da to govori kako bi prikazao razmjere pritisaka sa kojima se Srbija suočava. prenosi novi

Facebook komentari