Objavljeni prvi snimci iz ukrajinskog grada duhova: Na ulicama još uvijek leže tijela civila

Video-snimci koje je ukrajinska nevladina organizacija “Ukrainian Witness Project” dostavila CNN-u pokazuju stravične prizore u gradu Irpinu. Potpuno granatirane ulice i zgrade u gradu Irpinu nalaze se na snimci, koji je prema riječima gradonačelnika jučer oslobođen.

Intenzivne borbe

Ipak, snimci pokazuju kako je pretvoren u grad duhova. Potvrđena je autentičnost videa snimljena od strane “Ukrainian Witness Project” te je ovo jedan od prvih videa s istočnog dijela Irpina, budući da su tamošnje intenzivne borbe onemogućile dosadašnji siguran pristup. prneosi “Avaz“.

U ponedjeljak je gradonačelnik Irpina rekao da su ukrajinske trupe vratile to područje od ruskih snaga.

Nema života

Vjetar koji prolazi kroz preostalo drveće i zveket lima o metal jedino je što se čuje na snimci, osim tupe buke vojnog udara u daljini. U gradu trenutno nema života, a na ulicama su jedino tijela civila.

Tako u jednom trenutku na cesti vidimo osobu u kožnoj jakni koja je vjerojatno vukla kolica kada je ubijena. Nešto kasnije, na zadnjem sjedištu automobila prikazana je žrtva, a automobil je pun rupa od metaka.

Na snimci je najmanje pet tijela. Nejasno je kako i kada su umrli. Irpin je pretvoren u grad duhova.

#Irpin, once a cozy and comfortable suburb of #Kyiv, has turned into a ghost town. pic.twitter.com/l3ORyeAhEd

— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022