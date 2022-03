Volodimir Zelenskij zahvalio češkom premijeru…

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij objavio je na Twitteru da se zahvalio češkom premijeru Petru Fiali, rekavši da je primijetio značajnu humanitarnu pomoć te izniman tretman prema Ukrajincima koji su pronašli privremeno utočište u Češkoj.

Thanked 🇨🇿 Prime Minister @P_Fiala for supporting 🇺🇦 people in the fight against Russian aggression. Noted the significant humanitarian and security assistance, exceptional treatment of Ukrainians who found temporary shelter in the Czech Republic. We really appreciate it!

