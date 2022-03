Zelenski: Šta se bojite, šaljite nam tenkove i avione

Zelenski je pitao Zapad da li se boji Moskve.

“Ko vodi euroatlantsku zajednicu? Je li to još uvijek Moskva”, upitao je.

Osvrnuvši se na hrabrost onih koji brane opkoljeni lučki grad Mariupolj, Zelenski je poručio kako “želi barem dio njihove hrabrosti onima koji 31 ​​dan razmišljaju kako da prebace deset ili dvadeset aviona ili tenkova…”

“Ukrajina ne može oboriti ruske projektile puškama, mitraljezima kojih ima previše u zalihama. I nemoguće je deblokirati Mariupolj bez dovoljnog broja tenkova, drugih oklopnih vozila i, naravno, aviona. To znaju svi branioci Ukrajine. To znaju svi branioci Mariupolja. Hiljade ljudi to znaju – građani, civili koji tamo ginu u blokadi. Sjedinjene Države to znaju. Svi evropski političari znaju. Svima smo rekli. I to bi što prije trebalo da sazna što više ljudi na Zemlji. Tako da svi razumiju ko se i zašto jednostavno bojao spriječiti ovu tragediju. Bojite se jednostavno donijeti odluku”, oštro je zaključio ukrajinski lider. prneosi “N1“.

