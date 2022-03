RUSKI OLIGARH OČAJAN: NE ZNAM KAKO ĆEMO PREŽIVJETI, NEMAM ČISTAČICU NI VOZAČA

Elena Aven obilazila je bankomate i podizala s njih što više novca, kako bi se pripremila na ono što dolazi.

Ubrzo su EU, a potom i Velika Britanija uvele sankcije Pjotru Avenu zamrznuvši njegov bankovni račun i imovinu, uključujući dvospratni stan u bogatoj londonskoj četvrti St. James i vilu krcatu umjetninama u predgrađu.

Poslovni čovjek, bivši akademik i političar čije je bogatstvo procijenjeno na 5,4 milijardi eura sada kaže da ne može platiti ni najosnovnije račune.

Naše preduzeće je potpuno uništeno. Sve što smo gradili 30 godina potpuno je razoreno i sada moramo nekako započeti novi život, započeo je Aven svoju ispovijest u intervjuu za Financial Times.

Aven je završio na “crnoj listi” EU zbog prijateljstva s Vladimirom Putinom. Dužnosnici EU ga opisuju kao “jednog od Putinovih najbližih oligarha” koji održava bliske veze s Kremljom.

Hoće li mi biti dopušteno imati čistačicu ili vozača? Ne vozim auto… Možda će moja pastorka voziti. Ne znamo kako ćemo preživjeti, zacvilio je Aven nad vlastitom sudbinom u razgovoru s novinarom FT-a u svojem luksuznom stanu u Londonu.

Aven je bogatstvo stekao tokom 1990-ih, u haotičnom razdoblju postkomunističke privatizacije. Sa svojim partnerom Mikhailom Fridmanom izgradio je Alfa Grupu, privatni konglomerat. Velik dio njihovog bogatstva došao je od ulaganja u naftu 1990-ih, a koje su 2003. pretvorili u zajedničko ulaganje s BP-om. Svoj udio u TNK-BP-u su 2013. prodali Rosneftu.

Aven i njegovi partneri također imaju udjele u Alfa banci, najvećoj ruskoj privatnoj banci koja je sada pod zapadnim ograničenjima, zatim najvećem lancu supermarketa u zemlji X5 i mobilnom operateru Veon. Aven je u međuvremenu odstupio s mjesta predsjednika Alfa banke i blokirao dionice.

Iako se obogatio tokom 1990-ih, kaže da je najponosniji što je bio ministar vanjskih gospodarskih poslova, nakon što ga je Jegor Gaidar, koji je postao prvi vršitelj dužnosti premijera Borisa Jeljcina, zamolio da pomogne u remontu postsovjetskog gospodarstva. Postao je jedan od ključnih oligarha u Jeljcinovoj eri, pomažući u finansiranju njegova ponovnog izbora 1996.

Aven ističe da suosjeća s Ukrajincima i odbacuje tvrdnju da je blizak Putinovom Kremlju, tvrdeći da je za poslovanje u Rusiji potreban kontakt s predsjednikom.

To je jako čudno, biti sankcioniran jer se sastajete s predsjednikom. Trudimo se biti apsolutno izvan politike. S Putinom sam predstavljao Alfa grupu, a ne sebe, tvrdi Aven.

Prema istrazi posebnog savjetnika Roberta Muellera iz 2019. o ruskom miješanju u američke izbore 2016., Aven je rekao da se s Putinom sastaje svaka tri mjeseca. Ruski oligarh tada je priznao da su “sve sugestije ili kritike koje je Putin iznio tokom sastanaka bile implicitne direktive i da bi bilo posljedica za njega ako ih se ne pridržava”. Aven sada kaže da je mislio samo na to da firme trebaju ozbiljno shvatiti Putinove riječi u Rusiji:

On je predsjednik države. To nisu upute. To je ruska kultura.

Aven kaže da ne posjeduje jahtu ni avion te da je pokušao donirati neke od svojih umjetnina muzeju u Velikoj Britaniji.

S obzirom na to da posjeduje latvijski i ruski pasoš te američku vizu, može birati gdje želi otići. On kaže da želi ostati u Velikoj Britaniji sa suprugom i osmogodišnjim djetetom. Uvjeren je da ako ode, neće se moći tako brzo ili lako vratiti.

Dok se suočava s nalogom za protjerivanje za manje od 20 dana, prisjeća se svoja dva djeda koja su ubijena i dvije bake koje su godinama bile zatvorene u Sovjetskom savezu. Na umu su mu posebno riječi djeda koji mu je rekao:

Jednog dana će doći po tebe. Budi spreman. Tvoj lijepi život će jednom završiti. prenosi hayat

