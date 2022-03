Velika Britanija objavila nove podatke: Ruske snage provode period reorganizacije

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je najnoviji izvještaj odbrambenih obavještajnih službi o situaciji u Ukrajini – 23. marta 2022.

Bojno polje širom sjeverne Ukrajine ostaje uglavnom statično, a ruske snage vjerovatno provode period reorganizacije prije nego što nastave velike ofanzivne operacije.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 March 2022

