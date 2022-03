Objavljeni i prvi snimci sa mjesta pada aviona u Kini

Kako se navodi, spasilački timovi su na putu prema mjestu događaja, a za sada nije poznat broj žrtava.

BBC piše kako lokalni mediji navode da se radi o letu MU5735 iz Kunminga za Guangzhou te da se avion srušio u blizini okruga Teng u provinciji Wuzhou.

Službe za praćenje letova izvještavaju da je avion bio u zraku nešto više od sat vremena i da se približavao svojoj destinaciji.

Prema podacima FlightRadar24, posljednje informacije o letu prijavljene su u 14:22 sati po lokalnom vremenu, na visini od 980 metara. prenosi “N1“.

China Eastern Airlines 737 carrying 133 people crashes in southern China – CCTV. More to follow. pic.twitter.com/cga0VJPFNA

