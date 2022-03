Rusi raketirali shopping centar u Kijevu, kamera uhvatila trenutak udara

Vijest da se Kijev raketira objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. Nadzorne kamere snimile su više udara na grad.

“Spasioci gase veliki požar u jednom od trgovačkih centara u glavnom gradu. U ovom trenutku je jedna žrtva. Sve službe, spasilačka, medicinska, policija, rade na licu mjesta”, objavio je tada Kličko. prenosi “N1“.

Hitne službe objavile su naknadno da su u raketiranju poginule najmanje četiri osobe, prenosi index.hr.

⚡️The video from a security camera of the Retroville shopping mall in Kyiv allegedly shows the recent attack in the capital's Podil district.

Video: Proof of war in Ukraine/Telegram pic.twitter.com/6vTiQKhXOW

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022