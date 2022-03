Ubili joj tatu, ona ostala bez ruke: ‘Nadam se da me Rusi nisu htjeli namjerno upucati’

Ne znam zašto su me ruski vojnici upucali. Nadam se da je sve to bilo slučajno i da me nisu htjeli povrijediti, ispričala je djevojčica Saša (9) koja je zajedno s porodicom bježala iz okolice Ukrajine.

Rusi su zapucali na automobil u kojem je bila. Ubili su joj oca. Ona je ostala bez ruke, prenosi New York Post.

Tata joj je bio na mjestu mrtav, Rusi su ga izrešetali. Ona je s majkom i ostalim članovima porodice nekako uspjela pobjeći. Dva dana se skrivala u podrumu dok je nisu prebacili u bolnicu.

– Pogodili su me u ruku. Trčala sam sa sestrom, a mama je pala. Pomislila sam, ovo je kraj, ali ona nije umrla već se samo skrivala od pucnjave – ispričala je.

– Zatim sam izgubila svijest, a neko me je odnio u podrum. Pomogli su mi tamo, a kasnije su me u ručniku odveli u bolnicu.

Operirao ju je doktor Vladislav Gorbovec, koji joj je zbog pojave gangrene morao amputirati ruku iznad lakta.

– Djevojčica je imala teške ozlijede zbog kojih je mogla umrijeti. Ona je samo jedna od mnogobrojne djece koja je bila teško ozlijeđena – rekao je doktor, piše 24sata.

