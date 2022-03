Jovana Joksimović izbacila gosta iz emisije: “Sramota bre, ajde… Reklame!”

Uz Đorđevića je gost bio lider LSV-a Nenad Čanak, a sve je krenulo nizbrdo kad je Đorđević rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izdajnik.

“Nije u redu da pričate o čovjeku koji nije ovdje”, rekla je Joksimović.

“Pa nije on čovjek koji nije ovdje, on je čovjek u frižideru, on je čovjek u čaši, on je u svemu što mi živimo”, uzvratio je Đorđević.

“Možda kod vas”, odgovorila je ona.

“Nije kod vas? Kako nije kod vas? Nije u ovoj televiziji?” nastavio je on.

“Tanjug ste tek tako kupili i dobili”, pitao je i dodao da su Joksimovići u sustavu koji uništava zemlju.

“Treba vas biti sramota. Sad ću vas izbaciti napolje. Dajte reklame”, odvratila je Joksimović.

Kako on nije stao, ona mu je održala bukvicu.

“Jeste dobili priliku da razgovarate na neku temu? Ja vam kažem što je tema, da ste imalo pristojni, znali biste da kada vas netko pozove na neku temu, na tu temu pristanete razgovarati i razgovarate. Kažem vam, ne možete pričati ni o kome da je izdajnik. Kraj priče”, rekla je.

Đorđević je želio nastaviti, no ona ga je presjekla: “Sramota bre, ajde… Reklame.”

“Neće ovo trajati vječno”, završio je on. prneosi “Index“.

Svaka srecna porodica nalik je jedna na drugu svaka nesrecna nesrecna je na svoj nacin, pa tako i nas Narodni front. pic.twitter.com/IwCvIaoatQ — Platipus Griša 8 (@kazi_tibi) March 15, 2022

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari