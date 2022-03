Urednica upala u program ruske državne televizije s transparentom protiv rata

Na plakatu je napisano “Zaustavite rat. Ne vjerujte propagandi. Oni vas lažu. Rusi su protiv rata”, a Marina je i ove riječi izgovarala tokom programa.

“U programu Vremya zaista je došlo do incidenta sa autsajderom u kadru, zvanična provjera je u toku“, objasnila je press služba Prvog kanala, prenosi Business-Gazeta.ru.

Na Twitteru i Telegramu se pojavio i video koji je snimila prije svog protesta u studiju u kojem je rusku invaziju na Ukrajinu nazvala zločinom.

“Nažalost, proteklih godina radila sam na Prvom kanalu i bila sam povezana sa propagandom Kremlja. Sada se veoma sramim”, kazala je u videu. prneosi “N1“.

